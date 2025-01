Fans gratulieren Talkshow-Ikone Oprah zum 71. Geburtstag

Oprah Winfrey hat einen Grund zu feiern: Am 29. Januar wird die Grande Dame der nachmittäglichen Unterhaltung stolze 71 Jahre alt. Zu diesem Anlass wird die einstige "The Oprah Winfrey Show"-Moderatorin nun auf X gefeiert. "Herzlichen Glückwunsch an eine wahre Legende!", wünscht ihr ein Fan. In einem anderen Kommentar schwärmt ein User: "Alles Gute zum 71. Geburtstag dieser Ikone. Ihr Einfluss und ihre Weisheit inspirieren immer noch Millionen von Menschen. Auf viele weitere großartige Jahre!"

Das vergangene Jahr war für Oprah ziemlich ereignisreich. Seit die Moderatorin keine feste Sendung mehr im Fernsehen hat, konzentriert sie sich auf einzelne Projekte. Im März moderierte sie für Hulu und ABC ein Special zum Thema Abnehmen. Die TV-Bekanntheit war zuvor in die Kritik geraten, da sie erst leugnete, ihren Gewichtsverlust mit Medikamenten beschleunigt zu haben. Im Gespräch mit People gab sie im Dezember 2023 allerdings zu, auf Hilfsmittel zurückzugreifen. Im September strahlte Disney außerdem die Dokumentation "AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special" aus, in der die Autorin unter anderem mit Sam Altman, dem CEO von OpenAI, sprach.

Dass Oprah heute zu den erfolgreichsten und reichsten US-Amerikanerinnen gehört, ist keine Selbstverständlichkeit. Ihre Kindheit war von Armut und Angst geprägt. Im Alter von 14 Jahren wurde sie ungewollt schwanger. Zu Gast in der Sendung "Life Class" sprach sie im August über das traumatische Erlebnis, das sie lange verheimlichen musste und offenbarte: "Dieses Geheimnis zu verbergen und diese Scham mit sich herumzutragen, hat mich in so vielerlei Hinsicht blockiert."

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin

Getty Images Oprah Winfrey, Talkmasterin

