Nach Ozempic: Oprah Winfrey zeigt ihre erschlankte Figur

Oprah Winfrey (71) hat am Montagabend bei der Eröffnungsshow der "Cowboy Carter"-Tour von Beyoncé (43) in Los Angeles einen echten Hingucker-Auftritt hingelegt. Die Talkshow-Legende erschien mit einem komplett neuen Look im angesagten weißen Rollkragenpullover, legerer Jeans und sportlichen Sneakern. Mit dabei waren ihre beste Freundin Gayle King (70), deren Tochter Kirby Bumpus, Mentee Thando Dlomo und auch Tyler Perry (55). Die Frauen zeigten sich laut den Berichten von Daily Mail den ganzen Abend in bester Laune.

Für viele Fans war nicht nur das Outfit, sondern vor allem Oprahs veränderte Silhouette das Gesprächsthema des Abends. Die Moderatorin hat allein im vergangenen Jahr mehr als 40 Pfund [18 Kilogramm] verloren, wie sie selbst bestätigte. In Interviews hatte sie betont, dass sie zunächst keine Medikamente einnehmen wollte, um das Gewicht zu reduzieren, sich inzwischen aber dazu entschieden habe, gelegentlich GLP-1-Präparate zu benutzen, um ihr Gewicht langfristig zu managen. "Es ist nicht eine Sache, sondern alles zusammen. Ich will das unbedingt beibehalten", erklärte sie gegenüber Entertainment Tonight. Gleichzeitig sprach Oprah offen darüber, wie sehr sie der öffentliche Druck rund um ihr Gewicht belastet habe und wie viel sie dafür an Disziplin und Verzicht investieren musste.

Mit ihrem neuen Gewicht änderte sich auch Oprahs Sicht auf "dünne Menschen". "Ich dachte immer, sie hätten mehr Willenskraft", äußerte sich die US-Amerikanerin im Gespräch mit Dr. Ania Jastreboff in ihrem Podcast "The Oprah Winfrey Show". Die Erfahrung mit den Präparaten habe sie aber gelehrt, dass es weniger um Disziplin als um ein anderes Sättigungsgefühl gehe.

Anzeige Anzeige

Instagram / gayleking Oprah Winfrey und ihre Freundinnen, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey 2019 in Los Angeles

Anzeige Anzeige