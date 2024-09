Rihanna und Co.: Diese ungewöhnlichen Ängste haben die Stars

Dass die Stars manchmal ein bisschen verschroben sind, ist keine Neuheit – auch wenn es um das Thema Angst geht, kommt ihre skurrile Seite zum Vorschein. Während für viele Menschen die Dunkelheit, enge Räume oder das Fliegen zu den absoluten Horrorvorstellungen gehören, haben manche Promis außergewöhnlichere Phobien, zu denen sie sich öffentlich bekennen. Von Kaugummi bis Vögel – die folgenden Dinge bereiten den Stars eine Höllenangst.

Rita Ora (33) hat Angst vor Toiletten. Die Sängerin verriet in einem Interview mit The Sun, dass sie jedes Mal, wenn sie aufs Klo geht, Angst vor einer Kreatur habe, die aus der Toilettenschüssel kommt und sie angreift. "Ich habe immer das Gefühl, wenn ich aufs Klo gehe, dass da etwas herausspringen kann", erklärte die Musikerin gegenüber dem Magazin und fuhr fort: "Ich denke immer, dass dieser Tunnel von irgendwoher kommen muss und manchmal frage ich mich: 'Was, wenn etwas aus der Toilette kommt?' Ich stelle immer sicher, dass ich das Licht anmache, wenn ich aufs Klo gehe."

Bei Kaugummi schlottern Oprah Winfrey (70) die Knie. Die Talkshow-Queen hat sogar so viel Angst vor der zähen Masse, dass diese in ihrem Büro verboten wurde. "Das kommt aus meiner Kindheit. Ich bin in Mississippi in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Großmutter hat immer versucht, Kaugummi aufzubewahren, also hat sie ihn an den Bettpfosten oder an den Schrank geklebt – das ist kein Scherz", erklärte sie in der "Late Show with Stephen Colbert". "Als Kind bin ich dann immer dagegen gestoßen und er hat an mir gerieben. Die Vorstellung, dass er schon ein paar Wochen alt war, war schlimm. Ich hatte so eine Angst davor", erinnerte sich die Moderatorin.

Khloé Kardashian (40) leidet unter einer Walphobie. "Das ist schon seit Jahren eine meiner Ängste. Ich will nicht, dass den Walen etwas Schlimmes passiert, und ich weiß, dass die Furcht völlig irrational ist, aber wir suchen uns unsere Phobien nicht aus", teilte die TV-Berühmtheit ihren Fans auf X mit. Weiter schrieb sie: "Schon beim Anblick des Meeres wird mir etwas mulmig zumute, aber einen Wal kann ich nicht einmal ansehen. Er jagt mir solche Angst ein."

Liam Payne (31) hat einen Riesenbammel vor Löffeln – zumindest, wenn es nicht seine eigenen sind. "Ich kann schon einen in die Hand nehmen", stellte der Musiker im Gespräch mit CapitalFM klar und fuhr fort: "Aber ich mag es nicht, von ihnen zu essen, wenn es nicht meine Löffel sind." Die Abneigung gegen das Besteck habe sich in seiner Kindheit entwickelt. In der Schule soll der ehemalige One Direction-Star öfter mal "ein bisschen unartig" gewesen sein, was dazu führte, dass er den Abwasch übernehmen musste. "Ich musste all diese ekligen Löffel abwaschen und das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, was die Leute mit ihren Löffeln machen, ich will es auch gar nicht wissen", erklärte der Sänger schaudernd im Interview.

Scarlett Johansson (39) macht um Vögel lieber einen großen Bogen. "Ich habe eine schreckliche Angst vor ihnen – den Flügeln, den Schnäbeln und dem Flattern", gestand die Schauspielerin einst im Interview mit Vulture, als sie über die Dreharbeiten zu ihrem Film "Wir kaufen einen Zoo" sprach. "Die Furcht ist immer noch nicht verschwunden. Wenn das Team mich gebeten hätte, mir einen Vogel auf die Schulter zu setzen, dann hätte ich es getan, aber es wäre eine große Überwindung für mich gewesen", verriet die Beauty. Ihre Furcht vor den gefiederten Tieren kommt übrigens nicht von irgendwoher. "Tatsächlich hat mein Onkel auch Angst vor Vögeln. Es liegt also in der Familie", gab der Hollywoodstar im Gespräch preis.

Auch Rihanna (36) läuft es bei einer Tierart eiskalt den Rücken herunter. "Ich habe eine Riesenangst vor Meeresbewohnern. Sogar vor kleinen Fischen. Als ich einmal im Wasser war – und das Wasser in Barbados ist so klar, dass man seine eigenen Füße sehen kann – sah ich all diese winzigen Fische um meine Füße herumschwimmen und ich hatte eine Panikattacke", verriet die Popsängerin gegenüber Blender. Die "Stay"-Interpretin habe sich daraufhin nicht mehr bewegen können, sodass eine fremde Person zu Hilfe eilen musste. "Ich bin einfach erstarrt. Ein Mann musste dann kommen und mich aus dem Wasser heben", erinnerte sich die Zweifachmama voller Schrecken.

