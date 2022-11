Glamouröse Auftritte bei der LACMA Gala in Los Angeles!

Was für glamouröse Auftritte! Am vergangenen Samstag war es wieder so weit: in Los Angeles fand die alljährliche LACMA Kunst- und Film-Gala statt. Das elfte Mal in Folge moderierten Eva Chow und Leonardo DiCaprio (47) das große Event, auf dem bekannte Gesichter aus Hollywood wie Olivia Wilde (38) und Kendall Jenner (27) mit ihren Looks begeisterten. Doch auch die Outfits der deutschen Stars wie Caro Daur (27) konnten sich sehen lassen!

Die "Don't Worry Darling"-Regisseurin Olivia Wilde funkelte in einem glitzernden Kleid in Silber und Purpur. Ihren Look von Gucci ergänzte sie mit passenden High Heels und roten Lack-Handschuhen. Kendall Jenner ließ auf dem Red-Carpet der LACMA tief blicken. Die Schwester von Kim Kardashian (42) erschien in einem dramatischen Look mit silberfarbenem Rock und schwarzem Netzoberteil. Auch Stars aus Deutschland wie die Influencerin Caro Daur glänzten mit ihrer Anwesenheit. Das Model aus Hamburg trug ein rotes, pompöses Kleid mit pinken Federn an Ärmeln und Schleppe.

Auch das Outfit des Schauspielers Jude Law (49) konnte sich sehen lassen. Er trug ein bronzefarbenes Jackett aus Seide. Die passende Anzughose und ein schwarzer Rollkragen machten den Auftritt komplett. Paris Hilton (41) begeisterte nicht weniger elegant – die Erbin trug ein glänzendes, hochgeschlossenes Kleid mit Cut-Outs in Schwarz.

