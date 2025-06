Nach Romeo-Flirt: Victoria Beckham soll Caro Daurs Fan sein

Caro Daur (30) und Romeo Beckham (22) wurden am Wochenende gemeinsam in Paris gesichtet und sorgten dabei für mächtig Gesprächsstoff. Die Hamburger Influencerin und der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) feierten zunächst ausgelassen im luxuriösen Hotel Costes, bevor sie später in den "Julia"-Club weiterzogen. Obwohl das Duo die Party schließlich getrennt verließ, wurden die beiden unterwegs im selben Auto fotografiert. Gerüchte um eine Liaison blieben nicht aus, doch laut Insidern handelte es sich lediglich um ein Zusammentreffen von Freunden, die die Nacht in geselliger Runde verbrachten, so Bild.

Caro, die als eines der erfolgreichsten deutschen Social-Media-Talente gilt, teilt mit Romeo nicht nur die Begeisterung für Mode, sondern auch eine Verbindung zu Victoria Beckham. Die Designerin und ehemalige Sängerin ist seit Jahren ein großer Fan der Hamburgerin. So war Caro schon mehrfach Gast bei den Fashion-Shows der Beckham-Marke und trug bei öffentlichen Auftritten Victorias Designs. Ihren Durchbruch schaffte Caro 2014 mit ihrem Blog, auf dem sie ihre Outfits präsentierte, und hat sich seitdem eine beeindruckende Karriere zwischen internationalen Fashion-Events und exklusiven Kooperationen aufgebaut.

Für Romeo scheint das Thema Mode ohnehin in der Familie zu liegen – schließlich wuchs er mit einer Designerin als Mutter auf. Der frischgebackene Single, der kürzlich eine Trennung von seiner bisherigen Freundin Kim Turnbull durchlebte, genießt momentan offenbar das Leben in vollen Zügen. Seine Partynacht mit Caro war jedoch nicht die erste Schlagzeile, in der der Beckham-Sprössling für Aufsehen sorgte. Schon Anfang der Woche kursierten Bilder ihrer gemeinsamen Feier, die nun Teil der anhaltenden Spekulationen um die beiden sind. Beide Seiten machten jedoch klar: Eine Romanze ist nicht in Sicht.

Getty Images Influencerin Caro Daur, Juni 2025

Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

