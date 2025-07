Paris Hilton meint: Nerds sind die besten Partner für Frauen

Mittlerweile hat sie ihr Barbie-Image hinter sich gelassen: Die DJane Paris Hilton (44) hat im Podcast "The Burnouts" von Phoebe Gates und Sophia Kianni interessante Einblicke in ihre Dating-Philosophie verraten. Auf die Frage nach den besten Partnern und möglichen Warnzeichen in Beziehungen antwortete die Unternehmerin: "Man sollte sich die Jungs aus kleinen Städten suchen, die süß und freundlich sind und keine Dating-Apps nutzen." Paris betonte zudem, dass es schwierig sei, Männern zu vertrauen, die ständig ausgehen wollen – "Nerds sind die besten", stellte sie fest. Die beiden Gastgeberinnen stimmten ihr begeistert zu.

Die Milliardenerbin ist seit 2021 mit dem Geschäftsmann Carter Reum verheiratet. Die Kult-Blondine und Carter kannten sich bereits seit zwei Jahrzehnten durch gemeinsame Freunde, bevor sie 2019 eine Romanze begannen. "Wir hatten unser erstes Date und seitdem keine Nacht mehr getrennt verbracht", schwärmte Paris in einem früheren Interview mit dem Magazin People. Die beiden teilen eine besondere Verbindung und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder: Sohn Phoenix und Tochter London. Das It-Girl sprach im Podcast auch darüber, dass ihr Mann sie als erfolgreiche Frau unterstütze und sich damit von früheren Partnern deutlich abhebe.

Paris, die in den letzten Jahren mehrfach über ihre Erfahrungen als erfolgreiche Unternehmerin gesprochen hat, betonte, wie wichtig es sei, einen Partner zu haben, der nicht von Unsicherheiten geleitet wird. Carter sei in dieser Hinsicht der perfekte Mann an ihrer Seite. "Er unterstützt jede meiner Ideen", erzählte die Reality-Ikone. Neben ihrer Karriere und dem Familienleben findet Paris für persönliche Interessen wie Podcasts immer noch Zeit und zeigt damit, dass Beruf und Privates harmonisch vereinbar sein können – vor allem dann, wenn man den richtigen Menschen an seiner Seite hat.

Paris Hilton im März 2025

Paris Hilton und Carter Reum, Februar 2025

Paris Hilton und ihre zwei Kinder im Juni 2025

