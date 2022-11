Norwegische "Love Island"-Kandidatin datet einen Royal

Wo die Liebe hinfällt. Nora Haukland nahm an der zweiten Staffel der norwegischen Variante von Love Island teil. An der Seite von Johannes Klemp gewann die Beauty das Couple-Format sogar. Fast zwei Jahre lang waren die beiden ein Paar. Die 25-jährige ehemalige Immobilienmaklerin gab im Dezember letzten Jahres allerdings ihre Trennung bekannt. Nun scheint Nora sich erneut verliebt zu haben – und das sogar in einen Royal.

Nora postete auf ihrem Instagram-Kanal nämlich einen süßen Schnappschuss von sich und Marius Borg Høiby (25), Kronprinzessin Mette-Marits (49) ältestem Sohn. Das Foto zeigt das Paar auf einer Halloween-Party, wo sie von Kopf bis Fuß in Jeans gekleidet sind und damit den kultigen Look von Justin Timberlake (41) und Britney Spears (40) bei den American Music Awards 2001 kopieren. Liebevoll hält der norwegische Royal die Beauty im Arm.

Der 25-Jährige war zuvor mit dem Playboy-Model Juliane Snekkestad zusammen. Das Paar begann 2018, sich zu treffen. Im März gab die Beauty allerdings bekannt, dass die beiden ihre Beziehung beendet hätten. "Marius und ich haben uns getrennt. Und ich fühle mich jetzt viel besser", sagte sie der norwegischen Online-Zeitung Nettavisen.

Instagram / norahaukland Nora Haukland, Model

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby im Februar 2018

Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Freundin Juliane Snekkestad, 2019

