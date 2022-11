Wird Pietro Lombardi Laura bei der Geburt unterstützen?

Wird Pietro Lombardi (30) bei der Geburt seines Kindes dabei sein? Der Sänger und seine Ex-Partnerin Sarah Engels (30) haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio Lombardi (7). Mit seiner heutigen Verlobten Laura Maria Rypa (26) erwartet der Musikerin aktuell sein zweites Kind. Es wird wieder ein Junge. Bis zur Entbindung dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern – wird Pietro seine Laura in den Kreißsaal begleiten?

In einer Fragerunde auf Instagram stellte ein Follower die Frage, ob Pietro bei der Geburt dabei sein wird. Daraufhin fand dieser deutliche Worte: "100 Prozent. Würde sie niemals alleine lassen", lautete die Antwort des 30-Jährigen. Scheint so, als könne Laura sich in dieser Angelegenheit komplett auf ihren Partner verlassen.

Dass Laura auf Pietro zählen kann, dürfte sie bestimmt ein wenig beruhigen. Letztens gab sie in ihrer Instagram-Story nämlich zu, dass die bevorstehende Geburt sie schon ziemlich beschäftigt: "Aktuell denke ich sehr oft darüber nach und habe schon etwas Angst davor", offenbarte die Influencerin.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de