Mit 77 Jahren: Brasilianische Sängerin Gal Costa gestorben

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Gal Costa galt als eine der populärsten Popsängerinnen Brasiliens: Sie war eine Mitbegründerin der Tropicália-Bewegung, einer musikalischen Mischung aus Rock und Folklore aus dem brasilianischen Hinterland, die die südamerikanische Unterhaltungsmusik grundlegend revolutionierte. Deshalb wurde sie auch als "Königin der 'Musica Popular Brasiliera'" und größte Stimme des Landes bezeichnet. Nun ist Gal mit 77 Jahren verstorben.

Das bestätigte die PR-Agentur der Künstlerin, wie unter anderem Spiegel berichtet. Zuletzt war Gal gesundheitlich angeschlagen gewesen: Sie befand sich mit ihrer Show auf Tournee, auch mehrere Konzerte in Europa waren geplant – erst im vergangenen Juli war sie in Berlin aufgetreten. Doch dann musste die Musikerin eine Konzertpause einlegen, um sich einer Operation an der Nase zu unterziehen. Die genaue Todesursache der Brasilianerin ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Zahlreiche Wegbegleiter äußerten sich bereits bestürzt zu Gals Tod. Sogar der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva meldete sich zu Wort: "Gal Costa war eine der größten Sängerinnen der Welt, eine unserer wichtigsten Künstlerinnen, die den Namen und die Klänge Brasiliens in die ganze Welt getragen hat. Das Land verliert heute eine seiner großen Stimmen", schrieb der Politiker unter ein gemeinsames Bild auf Twitter.

