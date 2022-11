Nackt am Pool: Influencerin Nikita Dragun wurde verhaftet

Nikita Dragun (26) hat Stress mit der Polizei. Regelmäßig steht sie auf der Liste der bestbezahlten Beauty-Influencer für gesponserte Beiträge. Zuletzt machte die Netzbekanntheit allerdings Schlagzeilen, als ans Licht kam, dass sie und der "Finger weg!"-Star Harry Jowsey (25) eine heiße Nacht miteinander verbracht hatten. Nun sorgte Nikita allerdings eher mit negativen News für Aufregung: Sie wurde von der Polizei verhaftet.

Wie TMZ berichtet, kam die Influencerin jetzt mit dem Gesetz in Konflikt. Nikita wurde am Montagabend verhaftet, nachdem sie nackt an einem Hotelpool in Miami Beach herumgelaufen war. "Der Sicherheitsdienst des Hotels teilte den Beamten mit, dass Nikita über einen längeren Zeitraum hinweg für Unruhe gesorgt hatte und nackt im Poolbereich herumgelaufen sei", heißt es.

Die Polizei sagt, dass Nikita die Aufforderung, die Störung zu beenden, ignorierte und dann Wasser auf das Hotelpersonal schüttete. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, gingen sie zu dem Zimmer der Influencerin und forderten sie auf, den Lärm zu unterlassen, doch sie schlug ihnen die Tür vor der Nase zu, heißt es weiter. Daraufhin öffnete sie die Tür wieder und warf den Polizisten eine offene Wasserflasche entgegen, was zu ihrer Verhaftung führte. Nikita wurde "wegen schwerer Körperverletzung an einem Polizeibeamten, ordnungswidrigem Verhalten und ordnungswidriger Körperverletzung festgenommen", lautet die offizielle Begründung.

Anzeige

Getty Images Harry Jowsey, Netflix-Star

Anzeige

Getty Images Nikita Dragun, Influencerin

Anzeige

Getty Images Nikita Dragun, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de