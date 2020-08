Huch, was hat Nikita Dragun denn bei diesem Outfit bloß geritten? Die US-amerikanische YouTuberin ist für ihre auffälligen Styles bekannt. Ob Make-up, Haare oder Mode – die 24-Jährige experimentiert gerne mal mit ihrem Äußeren. Ihre knapp 3,6 Millionen YouTube-Abonnenten feiern sie vor allem für ihre Schmink-Tutorials. Doch zuletzt fiel die Web-Bekanntheit nicht wegen eines extravaganten Augen-Make-ups oder Ähnlichem auf: Auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsparty erwischten Paparazzi Nikita mit einer Art Glitzer-Sturmhaube!

Die Fotografen lichteten Nikita am vergangenen Donnerstag in West Hollywood vor dem Steakhouse Boa ab, in dem TikTok-Megastar Tayler Holder seinen Ehrentag gefeiert hatte. Nikita trug einen knappen Zweiteiler aus einem mit Glitzersteinen besetzten Bikinioberteil und einem dazu passenden Minirock. Dazu schlüpfte sie in schwarze Lederstiefel und kombinierte den Look mit einer nietenbesetzten, kugelförmigen Handtasche. Der Hingucker des Outfits war aber die durchsichtige Funkelhaube, die sich Nikita bis unters Kinn über den Kopf gezogen hatte. Immerhin konnte das Model durch das leichte Material noch durchgucken. Wenig später legte sie die Kopfbedeckung für die Fotografen ab – und enthüllte ein wie immer makelloses Make-up in Kombination mit einer rosafarbenen Perücke.

Wie Nikita auf dieses verrückte Outfit gekommen ist? Das verriet sie auf ihrer Instagram-Seite. Sie teilte in ihrem Feed einen Paparazzi-Schnappschuss des Abends und kommentierte ihn mit dieser Erklärung: "Wenn man 'The Purge' zur Mode macht!" Damit spielt die Beauty auf den gleichnamigen Horrorfilm an, in dem Menschen an einem Abend im Jahr Morde begehen dürfen, ohne juristische Konsequenzen befürchten zu müssen. Um dabei nicht erkannt zu werden, maskieren dich die Täter in dem Splatter-Streifen.

Backgrid / ActionPress Nikita Dragun in Los Angeles im August 2020

Backgrid / ActionPress Nikita Dragun mit rosafarbenen Haaren

Getty Images Nikita Dragun, YouTuberin

