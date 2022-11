Ehrlich: Kicker Max Kruse verrät seine Lieblings-Sexstellung

Max Kruse (34) gibt Einblicke in sein Sexleben. Der Kicker des VfL Wolfsburg macht aktuell eher negative Schlagzeilen. Im September 2022 wurde er vom neuen Trainer Niko Kovač (51) aufgrund von mangelndem Fokus auf den VfL und fehlendem Engagement dauerhaft aus dem Team gestrichen. Das scheint den Fußballstar aber nicht sonderlich zu stören. Er vertreibt sich seine Zeit einfach anders – und plaudert nebenbei noch über sein Sexleben.

In einem YouTube-Video gibt der Kicker jetzt tiefe Einblicke in das Leben mit seiner Frau Dilara Kruse. Der ehemalige Nationalspieler verrät sogar seine Lieblings-Sexstellung. "69! Nur weil du das nicht mit mir machst, heißt es nicht, dass ich das nicht mag", sagte er lachend an seine Liebste gewandt und betonte: "Das ist meine Lieblingsstellung."

Es ist nicht das erste Mal, dass Max ein schlüpfriges Geheimnis ausplaudert. In seinem WM-Podcast mit Oliver Pocher (44) verriet er über die Weltmeister von 2014: "Ich kann dir exklusiv sagen, dass bestimmt der eine oder andere in der Mannschaft zwei oder drei Freundinnen zu der Zeit hatte."

Max Kruse, Spieler des VfL Wolfsburg

Max Kruse und seine Frau Dilara, September 2022

Max Kruse, November 2021

