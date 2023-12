Nach übler Einbruchserie: Max und Dilara Kruse ziehen um!

Max (35) und Dilara Kruse packen ihre Sachen! Der Profifußballer und die frühere Kellnerin sind seit dreieinhalb Jahren ein Paar. Im Juni 2021 machte der Sportler seiner Liebsten live im TV einen Heiratsantrag – wenige Monate später folgte die Hochzeit. Derzeit wohnt das Paar in einer luxuriösen Wohnung in Berlin, doch damit soll bald Schluss sein. Bei Max und Dilara wurde mehrfach eingebrochen!

"Bei uns wurde ja auch schon versucht, mehrmals einzubrechen", verrät die diesjährige Promi Big Brother-Kandidatin auf Instagram. Eigentlich leben Dilara und ihr Mann in einem sehr guten Viertel. "In solchen Gegenden sollte so etwas nicht passieren. Aber doch", betont sie und fügt hinzu: "Hier gab es ganz viele Einbrüche, ganz viele Diebstähle und ich muss tatsächlich sagen: Ich bin froh, wenn ich hier weg bin."

Zuletzt hatten Diebe versucht, in ihr Zuhause einzubrechen, als Dilara im Container saß. "In dem Zeitraum, als wir weg waren, hat man wieder versucht einzubrechen", beschwert sich die Frau des Kickers. Der Entschluss: Max und seine Liebste ziehen aus. "Ich bin froh, wenn wir hier weg sind und unser eigenes Ding machen. Das Wichtigste ist: nicht mehr so viele Einbrüche", schließt sie ab.

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im Juni 2023 in New York

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse, September 2023

Getty Images Max Kruse, Fußballer

