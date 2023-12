Ex-Nationalspieler Max Kruse beendet seine Fußballkarriere

Max Kruse (35) pfeift ab! 2007 hatte der Fußballspieler bei Werder Bremen sein Debüt in der Bundesliga gefeiert. Danach war er für den FC St. Pauli, den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg und Union Berlin aufgelaufen. Insgesamt 14 Mal hatte er im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft auf dem Platz gestanden. Ende November wurde schließlich sein Vertrag mit dem SC Paderborn aufgelöst. Nun verkündet Max auch sein endgültiges Karriereende.

"Ich habe mich entschieden, dass heute der Tag gekommen ist, an dem ich dem Profisport adieu sagen werden. Es fällt mir nicht leicht", verkündet er seinen Followern in einem Livestream auf Instagram. Mit mittlerweile 35 Jahren sei es für Max an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. "Ich werde dem Sport niemals den Rücken kehren. Ihr werdet mich sicher im Fußball wiedersehen", fährt er fort. Eine Position als Trainer will der Kicker aber nicht annehmen.

Nach seinem Karriereende hat Max nun viel Zeit, sich auf seine Familie zu konzentrieren. Mit seiner Frau Dilara, die vor wenigen Wochen noch im Promi Big Brother-Haus zu sehen war, plant er aktuell einen Umzug. Aus einer vorherigen Beziehung hat er einen Sohn, der mit seiner Mutter in den USA lebt.

Instagram / max.kruse10 Dilara und Max Kruse, Januar 2022

Getty Images Max Kruse, deutscher Fußballer

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

