"Mein perfekter Deckel": Dilara Kruse schwärmt von Max!

Dilara Kruse schwebt im siebten Himmel! Seit 2020 geht die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin mit Max Kruse (36) durchs Leben. 2021 gaben sie sich das Jawort. Wie die Spielerfrau jetzt auf der World Burger Tour im Hard Rock Café gegenüber Promiflash ausplaudert, ist sie immer noch so verliebt in ihren Liebsten wie am ersten Tag. "Also, ich bin sehr glücklich mit meiner Ehe und meiner Beziehung. Ich danke Gott dafür, dass ich so einen tollen Menschen kennengelernt habe, der mich so liebt, wie ich bin, mit dem ich lachen kann, mit dem ich mich streiten kann", schwärmt sie.

Dennoch seien sie recht unterschiedlich – in Dilaras Augen ergänzen sich die Turteltauben daher aber perfekt: "Ich bin Südländerin, er ist deutsch. Er ist nur der ruhige Typ, ich habe [...] Temperament. Ich finde, er ist mein perfekter Deckel. [...] Ja, ich bin auch nicht leicht, aber dass er mich erträgt, dass er mich liebt, wie ich bin, das ist so schön, das ist wirklich schön." Für die Zukunft haben sie zudem große Pläne, wie Dilara außerdem verrät: Sie wünschen sich Nachwuchs!

Doch so rosig sah es bei dem Paar nicht immer aus – bei "Promi Big Brother" erzählte Dilara, dass sie sich in der Vergangenheit bereits mehrfach von Max getrennt hatte. Für die Berlinerin sei es damals nicht einfach gewesen, aufgrund ihres berühmten Partners plötzlich im Rampenlicht zu stehen. "Für eine Person, die nie in die Öffentlichkeit kommen wollte, ist das schwierig, wenn du so einen bekannten Mann hast. Dann musst du dich entscheiden und das willst du eigentlich nicht, weil du Angst hast. Aber du kannst es nicht ändern", erklärte sie damals ihren Mitstreitern.

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse

Instagram / dilaramardine Dilara und Max Kruse, Mai 2022

