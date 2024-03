Wegen Frauen: Max Kruse verlor Rucksack mit 75.000 Euro!

Max Kruse (35) plaudert aus dem Nähkästchen! Der einstige Nationalspieler ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – immer wieder plaudert er pikante Geheimnisse aus. In seinem Podcast "Flatterball" packt der einstige Nationalspieler nun über einen Fauxpas aus: Er vergaß vor rund acht Jahren wegen zwei Frauen 75.000 Euro in einem Taxi! "Ich saß mit zwei Frauen auf dem Rücksitz, da habe ich die Augen nicht auf dem Rucksack. Ich musste in der Mitte sitzen und habe mir gedacht: 'Den Rucksack in den Kofferraum zu legen, ist doch kein Problem.'" Damals sei er noch deutlich anfälliger für das weibliche Geschlecht gewesen, wie er gesteht.

Den Verlust habe er fast eine Stunde später bemerkt: "Wir sind dann zum Frühstücken ausgestiegen und ich habe den Rucksack dann vergessen. Ich war da gerade in einer anderen Welt. Aufgefallen ist es mir erst 45 Minuten später, nachdem ich bezahlen wollte." Daraufhin habe er Anzeige erstattet und versucht, den Taxifahrer zu finden – allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile ist Max' wilde Zeit aber vorbei: Der Ex-Kicker ist seit 2021 mit Dilara verheiratet.

Dass sie vor allem als die Frau von Max Kruse bekannt ist, stört die Spielerfrau allerdings, wie sie im Dezember gegenüber Promiflash verriet: "Ich kann nicht die Welt ändern. Egal, wie gut ich bin. [...] Jeder wird mich immer mit meinem wunderschönen Ehemann, den ich über alles liebe, in Verbindung bringen und sagen, dass ich die Frau von Max Kruse bin." Mittlerweile dürfte Dilara allerdings einem breiteren Publikum als Kandidatin von Promi Big Brother in Erinnerung geblieben sein: Im letzten Jahr zog die Beauty in den Container ein. Für den Sieg hat ihr Auftritt damals allerdings nicht gereicht: Kurz vor dem Finale musste sie ihre Koffer packen und die Promi-WG verlassen.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/max.kruse10/ Max Kruse, Ex-Fußballer, mit seiner Frau Dilara

Anzeige

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de