Sehen Fans Dilara und Max Kruse bald in Reality-TV-Format?

Mit ihrer Teilnahme an der vergangenen Promi Big Brother-Staffel feierte Dilara Kruse ihr Reality-TV-Debüt. Bei der World Burger Tour im Hard Rock Cafe trifft Promiflash auf die Frau von Ex-Kicker Max Kruse (36) und kommt mit ihr ins Plaudern. Während des Gesprächs verrät die Spielerfrau, dass ihre Reality-TV-Karriere mit der Teilnahme bei Promi BB gerade erst begonnen hat: Dilara möchte "hundertprozentig" an weiteren Formaten teilnehmen. "Aber ich werde nicht in jedes Format springen wie die anderen. Ich möchte Formate machen, wo es mir Spaß macht und wo ich weiß, da sehe ich mich", erklärt sie.

Würde Dilara sogar in Betracht ziehen, gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem TV-Format stattzufinden? "Wir haben ja schon Anfragen vom Sommerhaus der Stars und ein paar anderen [Formaten]", plaudert sie im Interview aus. Zwar vertraue Dilara ihrem Liebsten und könnte deshalb mit ihm ohne Probleme bei jedem beliebigen Format teilnehmen, jedoch befürchte sie, dass der Schnitt unvorteilhaft sein wird und sie dadurch ausrasten würde. "Und habe ich das nötig? Nein, deswegen: Warum sollte ich das machen?", fragt sich die Frau des einstigen Kickers. Es gibt jedoch eine Sache, die sie umstimmen könnte: "Wenn mein Mann sagen würde: 'Ich habe Bock darauf', dann würde ich mir das überlegen."

Und ihr Mann scheint Lust zu haben. Denn auch der ehemalige Profifußballer ist nicht abgeneigt, in Zukunft vor der Kamera für Unterhaltung zu sorgen: Der 36-Jährige wolle nämlich gerne einmal bei einer Realityshow teilnehmen. "Ich kann euch sagen, ich bin auf jeden Fall offen, irgendwann auch mal dabei zu sein nach meiner aktiven Karriere", verriet Max im YouTube-Format "Die Kruses". Ob er sich lediglich eine Solo-Teilnahme oder sogar eine gemeinsame TV-Erfahrung mit seiner Frau vorstellen könnte, hat er bisher nicht verraten.

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse, September 2023

Getty Images Max Kruse, deutscher Fußballer

