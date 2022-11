Mit 87: "Lied der Schlümpfe"-Sänger Vader Abraham ist tot

Große Trauer in der Schlumpfwelt! Pierre Kartner alias Vader Abraham (87) schuf 1977 mit "Das Lied der Schlümpfe" den Soundtrack der berühmten Zeichentrickserie. Der Song ging damals so durch die Decke, dass er ihn neben seiner Muttersprache Niederländisch auch auf Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch eingesungen hatte. Es ist bis heute sein größter Erfolg. Doch nun wurden traurige Nachrichten bekannt: Vader Abraham ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf unter Berufung auf sein Management berichtet, starb der Sänger am 8. November in der niederländischen Stadt Breda. Zur genauen Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Vader Abraham soll bereits am heutigen Freitagmorgen beerdigt worden sein. Er hinterlässt seine Ehefrau und ihren gemeinsamen Sohn Walter.

Vader Abraham hatte zuletzt ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Er hatte keine Auftritte mehr und zeigte sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Für seine musikalischen Leistungen wurde er im Laufe seiner Karriere mit 128 goldenen Schallplatten als Komponist ausgezeichnet. Mit den Schlümpfen erhielt er 129 Gold- und Platinschallplatten.

Anzeige

Getty Images Vader Abraham im Dezember 2009

Anzeige

ActionPress Vader Abraham, Musiker

Anzeige

ActionPress Vader Abraham in den 1970er-Jahren in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de