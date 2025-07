Wien erwägt Richard-Lugner-Platz zu seinem ersten Todestag

Richard Lugner (✝91), der am 12. August 2024 verstarb, soll in Wien eine besondere Ehrung erhalten. Anlässlich seines ersten Todestages planen die Stadt Wien und die Bezirksverwaltungen eine Erinnerung an den Baumeister, der durch seine Immobilienprojekte und seinen Hang zur Extravaganz international bekannt wurde. Im Gespräch ist die Benennung eines Platzes, einer Straße oder eines Parks nach dem verstorbenen Unternehmer. Laut Informationen, die oe24 vorliegen, laufen hierzu bereits Gespräche hinter den Kulissen zwischen der Stadtverwaltung und den Bezirken 15, 19 und 1.

Der 15. Bezirk, Heimat der nach ihm benannten Lugner City, könnte aufgrund dieser Verbindung als möglicher Standort bevorzugt werden. Ebenso wird der 19. Bezirk, der Wohnort Richard Lugners, als Option gehandelt. Der prestigeträchtige 1. Bezirk ist ebenfalls im Gespräch, was die herausragende Bedeutung des Unternehmers für Wien unterstreichen würde. Ob die Entscheidung pünktlich zu seinem Todestag am kommenden 12. August bekannt gegeben wird, bleibt abzuwarten. Der Vorschlag, ein Denkmal zu errichten oder eine Namensgebung vorzunehmen, erfuhr offenbar breite Unterstützung seitens der Verantwortlichen sowie der Stadt Wien. Das steht im Gegensatz zu dem Tiefpunkt, als ein Unbekannter die Grabstätte schändete.

Richard Lugner, auch bekannt als "Mörtel", war eine schillernde Persönlichkeit in Österreichs Unterhaltungs- und Geschäftswelt. Mit vier Kindern und zahlreichen öffentlichen Auftritten an der Seite internationaler Größen wie Paris Hilton (44), insbesondere bei den Wiener Opernbällen, prägte er jahrzehntelang die Gesellschaft der Stadt. Die nach ihm benannte Lugner City, ein Einkaufszentrum, das er selbst baute, war nicht nur ein Geschäftserfolg, sondern auch ein Treffpunkt für die Wiener. "Ich wollte etwas schaffen, das bleibt", sagte er einst über seine Projekte. Privat sorgte er vor allem mit seinen sechs Ehen und tierischen Spitznamen für seine Liebsten für Aufsehen. Zuletzt trat er mit Simone Reiländer, alias "Bienchen", in den Stand der Ehe.

Getty Images Richard Lugner, österreichischer Unternehmer

Getty Images Paris Hilton und Rochard Lugner, 2007

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

