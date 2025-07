Familie beleidigt: BATN-Elsa macht Nerd Darius zur Schnecke

In der aktuellen Folge von Beauty & The Nerd eskaliert die Stimmung gewaltig, als die Kandidatin Elsa Latifaj im Mittelpunkt eines hitzigen Streits steht. Der Nerd Darius, ohnehin schon sichtlich gestresst, beginnt zunächst eine Auseinandersetzung mit seiner Teampartnerin Maria Bell. Als Elsa versucht, die Situation zu beruhigen, richtet sich Darius' Zorn plötzlich gegen sie: "Für dich ist alles respektlos. Du weißt schon, dass keiner dich mag und du eine Schande für deine Familie bist, oder?"

Diese Aussage bringt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin völlig aus der Fassung und führt zu einem emotionalen Schlagabtausch vor laufender Kamera. Elsa macht ihrem Ärger Luft. "Das sagst du nicht mehr, hast du mich verstanden?", droht sie aggressiv und fügt hinzu: "Es war nie meine Absicht, dich anzuschreien, aber jetzt schrei ich dich an. Pass auf, wie du mit mir redest. Wer bist du? Ein Niemand, ein Stück Scheiße bist du." Später bricht sie im Interview in Tränen aus und erklärt, wie sehr sie es hasst, wenn ihre Familie in Streitigkeiten hineingezogen wird.

Die Folge bringt aber noch weiteres Konfliktpotenzial mit sich. Auch mit ihrem eigenen Teampartner Aaron gerät Elsa aneinander. Kurz vor einer anstehenden Challenge gönnt sich Elsa ein Getränk mit Max Bornmann – sehr zum Unmut des Fantasy-Liebhabers. Aarons Sorge: Dass sie durch den Alkoholkonsum in der Aufgabe noch schlechter abschneiden könnten. Dies bringt ihn dazu, seinem Frust freien Lauf zu lassen. Gegenüber Darius äußert er: "Kennst du das, wenn die Dummheit der Leute dir Schmerzen zufügt?" Es scheint, als hätte Elsa nicht nur ein angespanntes Verhältnis zu den anderen Beautys und Nerds, sondern auch zu ihrem direkten Teamkollegen.

Collage: Joyn/Benjamin Kis, Joyn/Benjamin Kis Collage: Elsa Latifaj und Darius, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj im August 2024

Joyn/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Aaron

