Nach Versöhnung: Malik Beasley und Montanas Baby ist da!

Malik Beasley (25) ist überglücklich! 2020 sorgte der Basketballspieler mit seinem Liebesleben für viele Schlagzeilen: Er wurde total vertraut mit dem TV-Sternchen Larsa Pippen (48) abgelichtet – obwohl er mit Montana Yao verheiratet ist. Seine Ehefrau reichte zwar direkt die Scheidung, gab ihm aber eine zweite Chance und wurde sogar wieder schwanger von ihm. Nun ist Montana und Maliks Baby auf der Welt.

Die beiden haben bereits den dreijährigen Sohn Makai zusammen – nun bekam der Kleine ein Geschwisterchen, wie Malik überglücklich auf Instagram bekannt gab. "11. November und mein Wunsch wurde wahr", schrieb er zu einem Foto, auf dem sein Baby behutsam auf seiner Brust liegt. Außerdem verriet der Sportler auch gleich den Namen und weitere Infos zu seiner Tochter: "Mia Love Beasley, 3,5 Kilogramm, 28 Zentimeter, Skorpion". Außerdem ergänzte er noch ein Foto, auf dem er seine Frau und das Neugeborene liebevoll betrachtet.

Sieht also ganz so aus, als sei bei Montana und Malik alles wieder in bester Ordnung. Der NBA-Star hatte sich nach seiner außerehelichen Liaison öffentlich entschuldigt und um Vergebung gebeten. "Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dich in die Situation gebracht habe, in die du in den letzten Monaten geraten bist... Mein Kopf war nicht da, wo er sein sollte", schrieb er im Mai im Netz.

Instagram / mbeasy5 Malik Beasley und seine Tochter Mia, November 2022

Getty Images Malik Beasley, Basketballer

Instagram / montanayao Montana Yao, Influencerin

