Ist Larsa Pippens Neuer schon längst vergeben? Die einstige BFF von Kim Kardashian (40) hatte in der Vergangenheit schon für den ein oder anderen Skandal gesorgt: Sie soll früher nicht nur ihren Ex Scottie Pippen (55) mit Rapper Future (37) fremdgegangen sein – sie brach nun auch mit dem Kardashian-Jenner-Clan und behauptete unter anderem, sie habe Tristan Thompson (29) vor Khloé gedatet. Inzwischen gibt aber allem Anschein nach einen neuen Mann im Leben der 46-Jährigen – der soll allerdings verheiratet sein!

Die Blondine wurde von Paparazzi kürzlich Händchen haltend mit einem zunächst offenbar unbekannten Mann in Miami erwischt. Die beiden schlenderten gemeinsam durch ein Shoppingcenter. Nun ist aber endlich klar, um wen es sich bei Larsas Begleitung handelt: Basketballprofi Malik Beasley. Es ist zwar eher aufregend, dass Scotties Verflossene mit einem weiteren NBA-Star anbändelt – aber dafür überrascht, dass ihr Neuer gar nicht Single, sondern verheiratet ist!

Wie mehrere Insider nun gegenüber TMZ ausplaudern, sei Maliks Frau Montana Yao von den Paparazzi-Aufnahmen völlig "überrumpelt". Was sie besonders wütend machen dürfte: Während ihr Mann Ende November mit Larsa turtelte, habe sie gehofft, er würde in ihre Heimat Minnesota zurückkehren, um seinen 24. Geburtstag mit ihr zu verbringen. Sie sei zu dem Zeitpunkt sehr enttäuscht gewesen, dass er es nicht schaffen würde – hatte aber offenbar keinen blassen Schimmer, dass er zeitgleich in Miama mit Larsa unterwegs ist.

MEGA Malik Beasley und Larsa Pippen, 2020

Getty Images Malik Beasley, Basketballer

MEGA Larsa Pippen und Malik Beasley im November 2020

