Malik Beasleys (24) Ehefrau zieht einen Schlussstrich! Kürzlich wurde der Basketball-Profi mit einer neuen Lady an seiner Seite von Paparazzi erwischt. Auf den Fotos hielten die beiden Händchen und wirkten sehr vertraut miteinander. Bei der Frau handelt es sich um Kim Kardashians (40) einstige BFF Larsa Pippen (46). Nachdem die pikanten Bilder auftauchten, machte Maliks Frau Montana Yao jetzt kurzen Prozess: Sie soll die Scheidung eingereicht haben!

"Montana reichte an dem Tag, an dem sie die Fotos sah, die Scheidung ein", berichtete ein Insider gegenüber E! News. Für Montana sei Treue in einer Beziehung sehr wichtig. "Sie hat nie jemanden betrogen. Das ist nicht ihre Art", hieß es weiterhin. Nun wolle sie sich vor allem auf ihre Familie konzentrieren und sich um ihr gemeinsames Kind kümmern. "Ihr Sohn steht bei ihr an erster Stelle", erzählte der Insider im Interview mit dem Newsportal.

Vor einem Jahr bekamen Malik und Montana ihren ersten Nachwuchs mit dem Namen Makai. Das Paar hatte sich erst im März dieses Jahres das Jawort gegeben. Als Montana die Turtel-Pics ihres Mannes mit Larsa sah, teilte sie im Netz offen ihre Gedanken mit. "Ich erkenne diesen Mann nicht wieder. Es ist verrückt!", schrieb Montana aufgebracht auf Instagram.

Instagram / montanayao Montana Yao, September 2020

Getty Images Larsa Pippen im September 2018

MEGA Larsa Pippen und Malik Beasley im November 2020

