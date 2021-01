Larsa Pippen (46) will den Gerüchten über ihre Beziehung endlich ein Ende setzen! Vor einigen Wochen war die einstige BFF von Kim Kardashian (40) Händchen haltend mit dem Basketballer Malik Beasley (24) gesichtet worden. Das Pikante daran: Der Sportler ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn mit seiner Frau Montana Yao. Für ihre Affäre mit dem vergebenen Mann wurde Larsa hart angefeindet – doch jetzt stellt sie klar: Malik war bereits Single, als sie mit ihm anbandelte!

Auf ihrem Twitter-Profil veröffentlichte die Ex von NBA-Star Scottie Pippen (55) Ende Dezember ein knappes, aber ausdrucksstarkes Statement. In dem Tweet heißt es: "Malik und seine Ex waren getrennt, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe. Das ist ein Fakt!" Larsa erklärte auf der Plattform weiter, viele der Geschichten, die die Presse veröffentliche, seien Lügen und absolut "ekelhaft".

Doch Maliks Noch-Ehefrau wollte diese Erklärung offenbar nicht so stehen lassen! Noch am selben Tag reagierte Montana auf den Tweet der 46-Jährigen und schrieb auf ihrem Profil selbst: "Das ist zu 100 Prozent falsch. Nimm weiterhin meinen Namen und meine Beziehung in den Mund und wir werden ein Problem haben. [...] Ich denke, du hast dich schon genug blamiert!"

Getty Images Larsa Pippen, TV-Star

MEGA Larsa Pippen und Malik Beasley im November 2020

Instagram / montanayao Montana Yao, Model

