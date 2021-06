Es sind definitiv keine rosigen Zeiten für Malik Beasley (24)! Der NBA-Star sorgte in den vergangenen Monaten mit seinem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Weil er eine Affäre mit Larsa Pippen (46) hatte, reichte seine Frau die Scheidung ein. Kurz darauf war auch mit seiner Neuen alles aus. Und als frischgebackener Single erwartete ihn nun die nächste Hiobsbotschaft: Malik muss nun eine 120-tägige Gefängnisstrafe absitzen.

Im September soll der Profi-Basketballer eine Familie in seiner Einfahrt mit einer Waffe bedroht haben. Daraufhin wurde er wegen Verbrechensandrohung und Drogenbesitz angeklagt. Monate später handelte er laut TMZ einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus. Er bekannte sich für das erste Vergehen schuldig. Im Gegenzug wurde der zweite Anklagepunkt fallen gelassen. Er wurde daraufhin zu 120 Tagen hinter Gittern verurteilt.

Eigentlich hätte der 24-Jährige die Haftstrafe schon am 26. Mai antreten soll. Letztendlich habe er sich aber erst am 1. Juni in das Wright County Jail in Minnesota begeben. Kurz zuvor teilte Malik auf seinem Instagram-Profil noch einen langen Post und entschuldigte sich bei seiner Frau für seinen Seitensprung: "Ich will, dass die ganze Welt – und vor allem du – weiß, dass es keine andere als dich für mich gibt."

MEGA Larsa Pippen und Malik Beasley im Dezember 2020

Getty Images Malik Beasley, US-Basketball-Star

Instagram / mbeasy5 Malik Beasley und seine Frau Montana und dem gemeinsamen Sohn

