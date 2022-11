Patrick Romer bald im Dschungelcamp? Das denkt Ben Melzer

Macht Patrick Romer (26) bald den Dschungel unsicher? Der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat hatte mit seinem respektlosen Verhalten gegenüber seiner Freundin Antonia Hemmer (22) in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars für Furore gesorgt. Angeblich stellt sich der Rinderzüchter nun bald einer neuen Herausforderung: Gerüchten zufolge soll Patrick neben der YouTuberin Lisha und der Influencerin Yeliz Koc (29) ins Dschungelcamp ziehen! Was hält der einstige Sommerhaus-Teilnehmer Benjamin Melzer davon? Darüber sprach er nun mit Promiflash.

Im Promiflash-Interview stellte der Hottie klar, dass er es total amüsant fände, Lisha und Patrick gemeinsam im Dschungel zu sehen. "Ich glaube, Lisha wird ihm so richtig die Meinung geigen", meinte er. Trotzdem würde Ben ihm die Teilnahme an dem Format nicht wirklich gönnen: "Meiner Meinung nach hat er es nicht verdient, noch irgendwo zu sein – nach so einem Kackverhalten."

Der "RTL Wasserspiele"-Gewinner könne nicht nachvollziehen, warum Patrick seine Freundin im Sommerhaus ständig so respektlos behandelt habe. "Da war ja auch beim Wiedersehen kein bisschen Reue, kein bisschen Einsicht. Da war ja einfach nichts", hielt Ben abschließend im Interview fest.

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Star

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de