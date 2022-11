Nach Krankheit: MMA-Kämpfer Anthony Johnson stirbt mit 38

Die Kampfsportwelt muss sich von Anthony Johnson verabschieden. Der Profisportler wurde als begabter MMA-Kämpfer weltberühmt. Unter seinen Mitkämpfern konnte er sich den Ruf als "Knock-out-Künstler" erarbeiten und bekam den Spitznamen Rumble verpasst. Mit dieser Fähigkeit gelang es ihm, sich auch bei hochkarätigen Gegnern einen Sieg zu erkämpfen. Zuletzt war der US-Amerikaner allerdings inaktiv – nun wurde Anthonys Tod mit gerade einmal 38 Jahren bekannt gegeben.

"Ruhe in Frieden, mein Bruder. Für einen Mann, der so viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, war Anthony Johnson ein sehr fürsorglicher Mann", lautete das traurige Twitter-Statement des ehemaligen UFC-Kämpfers Daniel Cormier. Durch unter anderem The Mirror wurde bekannt, dass Anthony heute nach einer längeren Krankheit verstarb. Er habe sich bereits im September wegen gesundheitlicher Probleme aus dem Sport zurückgezogen und sein Management soll die Fans sogar gebeten haben, für ihn zu beten. Die genaue Todesursache ist aber noch nicht bekannt.

Anthony hat in seiner aktiven Laufbahn mehrere große Siege gegen namhafte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer gewonnen, unter anderem auch gegen den Weltmeister im Halbschwergewicht. Dafür bewunderten ihn seine Fans sehr. Nun sendeten viele von ihnen seiner Familie ihre Beileidsbekundungen. "Ich habe ein Poster von ihm neben meinem Schreibtisch, auf dem er stark aussieht. Meine Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und seinen Freunde", schrieb ein Fan auf Twitter.

