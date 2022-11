Politikerin Flordelis dos Santos überredete Kinder zum Mord

Dieser Fall von Flordelis dos Santos schockierte nicht nur Brasilien. Die Politikerin sorgte in dem südamerikanischen Land in den 90ern für großes Aufsehen, als sie begann, mehrere Straßenkinder zu adoptieren. Doch es blieb nicht bei wenigen, sondern am Ende nahm die ehemalige Abgeordnete mehrere Dutzend Kinder auf. Was wie grenzenlose Menschenliebe aussah, endete jetzt in einer regelrechten Tragödie: Flordelis stiftete ihre Kinder zum Mord an ihrem Ehemann an.

Wie mehrere Presseportale berichteten, darunter auch Spiegel, wurde Flordelis heute zu einer Haftstrafe von 50 Jahren und 28 Tagen verurteilt. Der Grund für die Anklage war Anstiftung zum Mord. 2019 soll sie einige ihrer insgesamt 50 leiblichen wie adoptierten Kinder dazu überredet haben, ihren eigenen Ehemann zu töten. Ihre Kinder und auch eine Enkeltochter standen jetzt mit vor Gericht. Einer ihrer Söhne bekam eine 33-jährige Haftstrafe, weil er den Vater erschossen haben soll. Die Enkelin und zwei der Adoptivkinder wurden freigesprochen, während andere Geschwister zu unterschiedliche Haftstrafen verurteilt wurden.

Flordelis wurde in Brasilien nicht nur als Politikerin bekannt, sondern auch als evangelikale Gospel-Sängerin und Pastorin. Auch ihr Mann soll Pastor gewesen sein und bevor er sie heiratete, auch eines der 50 Adoptivkinder. Sie habe ihn als Jugendlichen bei sich aufgenommen.

Getty Images Flordelis dos Santos, 2009

Getty Images Flordelis dos Santos, Gospel-Sängerin

Getty Images Flordelis dos Santos im Oktober 2009



