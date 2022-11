Nach zehn Monaten: TV-Star Katerina Jacob ist krebsfrei!

Katerina Jacob (64) kann endlich aufatmen! Die Schauspielerin ging Anfang des Jahres mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Bei der "Bulle von Tölz"-Darstellerin wurden fünf Knoten in ihrer Brust entdeckt. Nach der Diagnose wurden die Tumore bei einer OP entfernt, anschließend unterzog sich der TV-Star einer Chemotherapie. Jetzt hat die gebürtige Münchnerin tolle Neuigkeiten zu verkünden – denn sie ist krebsfrei!

Gegenüber Bild teilte die 64-Jährige ihre Freude: "Ich danke meinem Körper. Es war Schwerstarbeit für ihn. Er hat das super weggesteckt." In den vergangenen Monaten habe Katerina eine harte Zeit durchlebt, während der ganzen Behandlungen traten bei ihr diverse Nebenwirkungen auf. Doch jetzt, zehn Monate später, gilt sie als geheilt. Somit darf sie sich auch wieder ihrem Beruf widmen und arbeitet bereits fleißig an neuen Projekten: "Ich fühle mich topfit. Ich hatte 17 Drehtage in Köln, für den dritten Teil von 'Anna und ihr Untermieter'. Dieses Mal mit Richy Müller (67). Es war einfach toll."

Für Katerina scheint es also sowohl beruflich als auch gesundheitlich bergauf zu gehen. Bevor sie die kommenden Feiertage mit ihrer Familie genießen kann, wird sie sich einem Eingriff am Auge unterziehen müssen. "Ich habe grauen Star. Danach werde ich mit Augenklappe gleich zur Premiere von 'Alle unter einer Tanne' in der Komödie im Bayerischen Hof gehen. Darauf habe ich mich so lange gefreut", erklärte sie.

