Krebskranker TV-Star Katerina Jacob darf nicht in die Sonne

Sie kann den Sommer nicht genießen. Katerina Jacob (64) teilte im Januar mit ihren Fans, dass in ihrer Brust fünf Knoten entdeckt worden sind: Es handelte sich um bösartige Tumore. Zum Glück konnte der Krebs operativ entfernt werden. Dennoch wurde ihr geraten, sich einer Chemotherapie zu unterziehen, da sie an einer seltenen Zellteilung leidet. Doch genau aus diesem Grund muss die Schauspielerin die heißen Sommertage drinnen verbringen.

Bei über 30 Grad sitzt Katerina in ihrem Haus am Starnberger See. "Ich würde so gern mit Freunden draußen sitzen, aber durch die Chemo droht die Gefahr, dass ich unschöne Hautirritationen bekomme, die lange bleiben können", erzählte der "Der Bulle von Tölz"-Star Bild. In ihrem Haus wolle sie außerdem keinen Besuch empfangen, da sie Angst vor einer Ansteckung mit Krankheiten habe. "Das kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen", stellte sie klar.

Aber Katerina weiß sich trotzdem zu beschäftigen: "Ich bin seit sechs Monaten mehr oder weniger im Haus. Ich lese viel, gehe nur abends raus zum Schwimmen", sagte sie. Zudem sieht die Schauspielerin das Positive: "Es hat also auch etwas Gutes. Ich komme jetzt zu Dingen, für die ich vorher nie Zeit hatte. Lesen oder auch Kochen."

