Katerina Jacob gesteht Fehler in der Erziehung ihrer Tochter

Katerina Jacob (66) bedauert rückblickend ihre Kindererziehung. Zusammen mit ihrer Tochter Josephine sprach die Schauspielerin über ihre Fehler in der Vergangenheit und kritisierte dabei vor allem, dass die heute 43-Jährige von einer Nanny aufgezogen wurde. "Ich wollte den Fehler, den meine Mutter bei mir gemacht hat, eigentlich nicht machen", gestand die "Der Bulle von Tölz"-Darstellerin gegenüber Bunte. Katerinas Mutter ist Ellen Schwiers (✝88), die ebenfalls als Schauspielerin tätig war. "Aber ich war alleinerziehend. Ich musste Geld verdienen, genauso wie meine Mutter. Also wurde Josie leider in die Obhut von Kindermädchen gegeben", erklärte Katerina ihre damalige Entscheidung.

Die 66-Jährige war aufgrund ihrer eigenen Kindheit gegen eine externe Kinderbetreuung, doch der zeitintensive Beruf als Schauspielerin soll ihr keine andere Wahl gelassen haben. "Es ist ein Beruf, in dem man eigentlich keine Kinder haben darf", machte Katerina deutlich und verriet, dass sie nach längerer Abwesenheit sogar Angst hatte, dass ihre Tochter sie gar nicht mehr erkennen würde. Josephine, die ebenfalls schauspielert, hatte gegenüber dem Magazin allerdings Nachsicht mit ihrer Mutter und erinnerte sich positiv zurück: "Ich bin auf dem Land aufgewachsen und hatte eine super Kindheit. Da war immer so eine Normalität. Ich kenne nichts anderes." Trotzdem will Josephine bei der Erziehung ihrer zwei Söhne auf Hilfe verzichten. "Ich will da sein, alles selbst machen, kein Kindermädchen. Ich habe dafür meine Karriere geschmissen und es war die beste Entscheidung", offenbarte die "Mädchen, Mädchen"-Darstellerin.

Katerina musste in der Vergangenheit beruflich zurücktreten. Die gebürtige Münchnerin machte Anfang 2022 ihre Krebsdiagnose öffentlich und erzählte, dass ihr fünf Knoten in der Brust operativ entfernt wurden. Zusätzlich durchlief die "Anna und ihr Untermieter"-Schauspielerin zwei Chemotherapien und konnte somit den Krebs bekämpfen. Katerina will mit ihrer Geschichte anderen Betroffenen helfen. "Ich habe gelitten, damit andere vielleicht etwas weniger Leid erfahren müssen. Wenn nur ein, zwei Frauen durch meine Geschichte zur Vorsorge gegangen sind und dadurch gerettet wurden, hat es sich gelohnt", war sie sich im Interview mit der Zeitschrift sicher.

Getty Images Schauspielerin Josephine Jacob bei einer Launch-Party in Hollywood, 2006

Instagram / katerina_jacob Katerina Jacob im Mai 2022

