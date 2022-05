Katerina Jacob (64) macht eine harte Zeit durch. Vor wenigen Monaten gab die Schauspielerin bekannt, welchen Schreckensmoment sie erlebt hat: Bei der Tochter von Ellen Schwiers (✝88) wurden gleich fünf Knoten in der Brust entdeckt. Diese konnten bei einer Operation jedoch entfernt werden. Aber nun berichtete Katerina: Sie leidet an einer seltenen Zellteilung und muss sich vorsorglich einer Chemotherapie unterziehen.

In einem Instagram-Video richtete die 64-Jährige offene Worte an ihre Follower: "Ja, ich bin in Chemo. Seit über zwei Monaten. Ich muss da einmal die Woche hin. Für fünf Stunden. Danach geht es mir zwei Tage lang scheiße." Ihre Haare musste sie bereits lassen. Doch Katerina betonte: Sie hat keinen Krebs. "Aber nun haben die Ärzte festgestellt, dass ich an einer seltenen Zellteilung leide. Deswegen sind die Dinger sehr schnell gewachsen und haben wie verrückt gestreut", erklärte die "Polizeiruf 110"-Darstellerin.

Ihr 1985 verstorbener Bruder Daniel hatte die gleiche Krankheit: "Mein Bruder hat ja an demselben Ding gelitten. Scheint durch die Familie zu gehen.“ Dennoch schätzt sich Katerina glücklich. "Wenn ich durch das Tal des Todes durch bin, kann mir nichts mehr passieren. Dann bin ich zu 100 Prozent gesund", ist sich die gebürtige Münchnerin sicher.

Anzeige

Getty Images Katerina Jacob im Oktober 2020 in München

Anzeige

ActionPress Katerina Jacob im April 2019 in Hamburg

Anzeige

ActionPress Katerina Jacob, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de