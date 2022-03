Offene Worte von Katerina Jacob (64)! Die Schauspielerin hat eine schwere Zeit hinter sich. Im April 2019 musste sie für immer von ihrer Mutter Ellen Schwiers (✝88) Abschied nehmen. Vor Kurzem starb zudem ihr Adoptivbruder im Alter von 64 Jahren. Auch aufgrund dieser Vorfälle kümmerte sich Katerina kaum noch um sich selbst und ging zum Beispiel fünf Jahre lang nicht zur Krebsvorsorge. Vor wenigen Wochen entdeckte sie dann einen verdächtigen Knoten in ihrer Brust.

In einem Instagram-Video schilderte die gebürtige Münchnerin nun, dass sie ziemlich schnell gemerkt habe, dass der Knoten in ihrer Brust wuchs. Daraufhin habe sie eine Mammografie, eine Methode zur Früherkennung von Brustkrebs, durchführen lassen: "Als ich dann fertig war, brachen die völlig in Panik aus und sagten: 'Sie haben nicht nur einen Knoten in der Brust, sie haben vier.'" Bei einer weiteren Untersuchung im Krankenhaus sei dann noch ein fünfter festgestellt worden: Es handelte sich um bösartige Tumore. Diese konnten Katerina vor wenigen Tagen entfernt werden. "Ich habe eine halbe Titte im Krankenhaus gelassen. [...] Ich bin dem Teufel echt noch mal von der Schippe gesprungen. Ich bin jetzt krebsfrei", betonte die "Der Bulle von Tölz"-Darstellerin.

Darüber hinaus appellierte Katerina an ihre Community, regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen. "Ich werde jetzt engmaschig zu meinem Gynäkologen gehen, weil ich nicht weiß, ob die Dinger nicht mal wieder aufploppen", erzählte die Synchronsprecherin.

Katerina Jacob im Oktober 2020 in München

Katerina Jacob, Schauspielerin

Katerina Jacob, TV-Star

