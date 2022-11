Schon wieder: Jason Momoa halb nackt mit Freunden unterwegs

Jason Momoa (43) scheint nicht mehr viel von Textilien zu halten! Der Hollywoodstar zeigt sich seit Neuestem am liebsten in einem knappen Kleidungsstück: Der hawaiianische Malo sieht einem einfachen Lendenschurz ähnlich und bedeckt höchstens das Nötigste. Für den Aquaman-Darsteller offenbar genau richtig, denn er zog das gute Stück auch schon zum Angeln an. Jetzt präsentierte Jason sich erneut in dem Höschen und damit auch seinen durchtrainierten Körper.

Auf Instagram teilte Jason einen Clip, in dem er sich mit dem Kampfsportler Gordon Ryan und dessen Lebensgefährtin traf. Offenbar nahm das Trio das Treffen zum Anlass, um das Lieblingskleidungsstück des gebürtigen Hawaiianers direkt anzuprobieren. "Ich hatte das Vergnügen, die beiden Badasses Gordon und Sonny zu treffen", schrieb der 43-Jährige begeistert. "Wir haben viel gelacht, getrunken und uns gegenseitig umgehauen. Es war unglaublich. Willkommen in meiner Ohana." Offenbar hat er die neugewonnenen Freunde direkt in sein Herz geschlossen und in seine Familie aufgenommen.

Vor einigen Tagen war Jason bei "Jimmy Fallon Live!" zu Gast und hatte seinen textilen Begleiter auch dort dabei. Zum Beweis zog er sich sogar aus und präsentierte das traditionelle Kleidungsstück. Auf Nachfrage des Moderators versicherte Jason, dass er großen Gefallen an dem Malo gefunden habe und mittlerweile "nur noch ungern" Klamotten trage.

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Gordon Ryan, November 2022

Anzeige

Getty Images Jason Momoa bei einer Filmpremiere 2022

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa bei einem Angelausflug

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de