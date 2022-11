Blake Lively präsentiert mit Ryan glücklich ihren Babybauch

Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) sind in Hollywood das Traumpaar schlechthin. In ihrer zehnjährigen Ehe bekamen sie drei gemeinsame Kinder – im September verkündete das Pärchen, dass die Gossip Girl-Schauspielerin jetzt mit dem vierten Kind schwanger ist. Am Dienstag fanden die 36. Annual American Cinematheque Awards in Beverly Hills statt. Hier strahlten die beiden erstmals seit Verkündung der Schwangerschaft zusammen auf dem roten Teppich.

Auf dem Red Carpet zeichnete sich der Babybauch der Schauspielerin schon deutlich unter ihrem elegant glitzernden Kleid ab. In einem Moment schaut sie ihrem Mann in die Augen und scheint genauso zu strahlen wie ihre braune Robe. Ihr – mittlerweile durch die Schwangerschaft ausgeprägtes – Dekolleté wird durch den tiefen Ausschnitt wunderbar in Szene setzt. Neben ihr trägt der Deadpool-Darsteller einen elegant mattschwarz glänzenden Anzug und grinst sie happy an und in die Kamera. Ein passender Schlips rundet den schicken Auftritt ab.

Während eines Interviews in den vergangenen Wochen verriet Ryan, dass er sich noch mal ein Mädchen wünsche. Er wisse, dass Jungs ziemlich chaotisch sein können und kenne sich durch seine drei Töchter mit Mädchen mittlerweile aus. In den nächsten Wochen wird sich herausstellen, ob sein Wunsch in Erfüllung geht.

