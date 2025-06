Blake Lively strahlt trotz Rechtsstreit und 400-Mio-Klage

Blake Lively (37) präsentierte sich in New York modisch wie eh und je – und das, obwohl sie sich mitten in einem Rechtsstreit befindet. Die Schauspielerin wurde am Mittwoch in einem farbenfrohen Outfit gesichtet, das an ihre ikonischen Gossip Girl-Looks erinnerte: ein bunt karierter Blazer mit passendem Minirock, dazu blaue Heels und eine blaue Handtasche mit 3D-Erdbeeren – wie auf Bildern zu sehen ist, die der Daily Mail vorliegen. Der Grund für ihr strahlendes Lächeln? Ein Etappensieg im Rechtsstreit mit Regisseur Justin Baldoni (41). Seine Klage über fast 400 Millionen Euro gegen Blake wurde kürzlich abgewiesen – ein klarer Erfolg für die Schauspielerin.

Doch so eindeutig, wie es scheint, ist die Situation nicht. Justin Baldonis Anwalt Bryan Freedman bezeichnete Blakes Teilnahme am 18th Annual Tribeca Artists Dinner als eine "falsche Siegesparade" und betonte, dass die abgewiesene Klage nur ein kleiner Teil des großen Verfahrens sei. "Unser Ziel bleibt, zu beweisen, dass es weder eine Verleumdungskampagne noch sexuelle Belästigung gab", erklärte Bryan Freedman im Gespräch mit TMZ. Inzwischen plant Justins Team, Blake in Kürze zu einer Aussage unter Eid zu laden. Trotz des aktuellen Erfolgs bleibt der Fall also weiterhin juristischer Zündstoff.

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich die vierfache Mutter kämpferisch und nutzt ihre Plattform, um sich für die Rechte von Frauen starkzumachen. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram dankte sie ihren Unterstützern und Organisationen, die sich an ihrer Seite für die Sicherheit und Würde von Frauen einsetzen. "Ich werde nie aufhören, mich für euch starkzumachen", erklärte Blake. Die Schauspielerin, die mit Ryan Reynolds (48) verheiratet ist und enge Freundschaften zu anderen Stars pflegt, betonte zudem, wie schwer solche juristischen Auseinandersetzungen viele Frauen belasten können. Während der Fall weitergeht, bleibt sie eine lautstarke Fürsprecherin für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

