Netflix plant "Dragon's Lair"-Verfilmung mit Ryan Reynolds

Ryan Reynolds (48) bleibt das Gesicht der kommenden Netflix-Adaption des Retro-Videospiels "Dragon's Lair", wie The Hollywood Reporter berichtet. Nachdem das Projekt ursprünglich als interaktiver Film geplant war, wird es nun als klassischer Spielfilm umgesetzt. Regisseur James Bobin, bekannt durch "Die Muppets"-Filme, soll die Regie übernehmen. Das Videospiel, das erstmals 1983 veröffentlicht wurde, begeistert seit Jahrzehnten Fans – vor allem durch seinen innovativen, fast schon filmartigen Grafikstil. Wesentliche Details wie ein konkreter Starttermin des Films sind allerdings noch nicht bekannt, doch die Produktion scheint nun Fortschritte zu machen.

Das ursprüngliche Konzept, das gemeinsam mit Ryan Reynolds und dem "The LEGO Movie"-Duo Dan und Kevin Hageman entwickelt wurde, sollte das Publikum in die Lage versetzen, Entscheidungen über den Verlauf der Handlung zu treffen. Dies erwies sich jedoch als zu ambitioniert – Netflix hat sich nach einigen Misserfolgen solcher interaktiven Projekte gegen dieses Format entschieden. Trotzdem bleibt Deadpool-Darsteller Ryan als Hauptdarsteller und Produzent im Team und wird wohl den tölpelhaften Ritter Dirk spielen, der die Prinzessin Daphne in bester Märchen-Manier retten muss. Das Magazin bestätigt außerdem, dass Ryans Name bei der Verpflichtung von Regisseur James Bobin eine entscheidende Rolle spielte.

Für Ryan ist die "Dragon's Lair"-Verfilmung nur eines von vielen Projekten, die derzeit in der Pipeline sind. Neben seiner Karriere vor der Kamera sorgt auch sein Engagement als Unternehmer und Produzent regelmäßig für Schlagzeilen. Privat zeigt sich der Schauspieler bodenständig: Gemeinsam mit seiner Frau Blake Lively (37) und den gemeinsamen vier Kindern lebt er ein turbulentes Familienleben, das er immer wieder humorvoll auf seinen Social-Media-Kanälen thematisiert. Mit seiner charmanten Art und einem feinen Händchen für interessante Rollen bleibt Ryan einer der gefragtesten Stars in Hollywood.

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025 in New York

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025