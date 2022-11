Baby Nummer vier: Ryan Reynolds wünscht sich weitere Tochter

Niedliche Worte von Ryan Reynolds (46)! Der Schauspieler ist seit 2012 mit seiner Ehe-Frau Blake Lively (35) ein Herz und eine Seele. Die beiden sind glückliche Eltern ihrer Kinder James (7), Inez (6) und Betty (3). Im September überraschten Ryan und Blake ihre Fans, als sie bekannt gaben, dass sie ihr viertes Kind erwarten. Nun sprach der Schauspieler über das ungeborene Baby: Ryan gab zu, erneut ein Mädchen haben zu wollen.

Während er in der Today Show am Montag für seine kommende Weihnachtskomödie "Spirited" warb, sprach er über seinen zukünftigen Nachwuchs. Der 46-Jährige gab zu, ein Mädchen bekommen zu wollen. "Ich kenne Mädchen, also hoffe ich darauf", sagte er. Ryan sagte auch, dass das Paar das Geschlecht des Babys erst nach der Geburt erfahre. Somit könnte es noch eine Weile dauern, bis er herausfindet, ob er wieder Vater eines Mädchens wird.

Sein Wunsch, ein weiteres Mädchen zu bekommen, komme auch aus Ryans Erfahrungen als der Jüngste von drei Brüdern und als Vater von drei Mädchen. "Ich liebe mein Wohlergehen und mein Zuhause", scherzte er. Der Deadpool-Darsteller witzelte, dass seine Geschwister "nur Brandstifter waren." Da Ryan wisse, wie chaotisch Jungs sein können, sei er mit der Bezeichnung als "der ultimative Mädchen-Dad" völlig einverstanden sei.

Anzeige

LRNYC / MEGA Ryan Reynolds mit seiner Tochter Inez

Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, 2022

Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de