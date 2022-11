Mehr als Sport-Buddys? Leander Sacher und Maxime hängen ab

Was geht denn da? Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28) kommen beide aus dem Rosen-Kosmos: Der Aachener gewann einst das Herz von Melissa Damilia (27) bei Die Bachelorette, doch sie trennten sich nach einigen Monaten. Maxime war selbst einmal in der Rolle der Rosenverteilerin und ist seit einigen Wochen wieder Single. Nun verbringen die beiden aber verdächtig oft Zeit miteinander: Sind Maxime und Leander nur Freunde?

In den vergangenen Wochen tauchten die beiden immer wieder in den jeweils anderen Instagram-Storys auf. So gingen sie des Öfteren gemeinsam zum Sport. Auch die Beiträge des anderen versahen sie immer fleißig mit Likes. Nun schienen sie wieder den Abend zusammen zu verbringen: Sowohl Leander als auch Maxime hatten ein Essen von demselben Restaurant verlinkt und zeigten danach, dass sie auf dem Aachener Weihnachtsmarkt waren.

Die zwei könnten allerdings auch einfach nur gut befreundet sein. Immerhin machten sie in der Vergangenheit auch schon öfter Ausflüge mit anderen Freunden wie etwa Niko Griesert (32).

Leander Sachers Story

Maxime Herbords Story

Maxime Herbord (l.), Niko Griesert (hinten) und Leander Sacher (r.)

