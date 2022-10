Schon länger: Ex-Bachelorette Maxime Herbord ist Single!

Maxime Herbord (28) scheint auch dieses Mal kein Glück gehabt zu haben. Bei Die Bachelorette suchte sie vergangenes Jahr nach der großen Liebe. Die letzte Rose gab sie damals Raphael Fasching (24), doch für eine Beziehung hatte es nicht gereicht. Im April verkündete die Halbniederländerin dann: Sie hat jemand Neues an ihrer Seite! Um wen es sich dabei gehandelt hat, erzählte sie nie. Doch einige Monate nach ihrem Liebes-Outing ist Maxime nun wieder Single.

Das teilte die Influencerin auf Instagram mit. Ein Fan fragte sie nämlich, ob sie noch vergeben sei – was sie daraufhin verneinte. "Nein, schon eine Weile nicht mehr. Das ist aber okay so", gab Maxime ehrlich zu. Das Beziehungsende habe vor allem an der Distanz zu ihrem Ex gelegen, den sie nie öffentlich vorstellte. "Wir haben es unterschätzt, wie schwer es ist, eine Fernbeziehung zu führen, wenn es bedeutet, Familie zurückzulassen", erklärte die 27-Jährige.

Weiter führte Maxime aus, dass sie aktuell ziemlich an ihren Wohnort in Nordrhein-Westfalen gebunden sei. "Aktuell kann und möchte ich hier auch nicht weg", offenbarte sie ehrlich, nannte aber keine weiteren Gründe für die Trennung.

