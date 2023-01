Gemeinsame Shows? Das sagen Leander Sacher und Maxime dazu

Sind sie bald bei Das Sommerhaus der Stars und Co. zu sehen? Viele Paare, die in der Öffentlichkeit stehen, wagen den Schritt in Pärchenshows. Bei Temptation Island wird beispielsweise die Treue getestet und beim Sommerhaus der Zusammenhalt in der Beziehung. So nahmen schon einige Duos aus dem Bachelor-Kosmos an solchen Formaten teil. Wäre das auch was für Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28)?

Die einstige Rosenverteilerin und der Ex-Bachelorette-Boy gaben im Dezember 2022 bekannt, dass sie zusammen sind. Wie verliebt sie sind, zeigen die Turteltauben seitdem auch nur allzu gerne im Netz. Kann man das auch schon bald im Trash-TV sehen? Wohl eher nicht. Gegenüber Promiflash betont Leander: "Unsere Beziehung aufs Spiel zu setzen – auf gar keinen Fall. Da sind wir gar nicht der Typ Mensch für." Maxime sieht es genau so: "Dafür sind wir einfach zu glücklich."

Der Student sieht sich und seine Liebste eher in anderen Shows, erklärt er im weiteren Gespräch mit Promiflash: "Wenn es um Spaß, Humor und sportliche Aktivitäten geht, warum nicht." Beziehungstests schließen Maxime und Leander jedoch aus, auch wenn sie sich gegenseitig gut unterstützen würden. "Klar habe ich jemanden an der Seite, der mich pushen würde, aber ob das sein muss, weiß ich nicht", schließt die Influencerin ab.

Anzeige

Instagram / leander_sacher Maxime Herbord und Leander Sacher, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Maxime Herbord

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de