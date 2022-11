Wer hat das Sorgerecht für Aaron Carters Sohn Prince Lyric?

Wo wächst Aaron Carters (✝34) Sohn auf? Vor wenigen Wochen waren tragische Nachrichten um den einstigen Teeniestar bekannt geworden: Mit nur 34 Jahren starb er in seiner Wohnung. Die Umstände seines plötzlichen Todes sind immer noch unklar – mittlerweile soll sein Leichnam aber bereits eingeäschert worden sein. Aaron hinterlässt nicht nur seine Familie, sondern auch seinen Sohn Prince Lyric. Das Sorgerecht für ihn hatte der Blondschopf im September verloren. Nun wurde bekannt, wo der Kleine derzeit zu Hause ist...

Laut HollywoodLife lebt Aarons Sohn bei der Mutter seiner Ex-Freundin Melanie Martin. Sie hatte den Kleinen vor einigen Monaten bei sich aufgenommen, nachdem das Jugendamt entschieden hatte, dem Bruder von Nick Carter (42) das Sorgerecht zu entziehen – das soll auch erst mal so bleiben. "Alle sind sich einig, dass er bei ihr im Moment am besten aufgehoben ist", erklärte eine Sprecherin dazu.

Ein Insider berichtete dazu, dass Aaron vor seinem Tod geplant hatte, seinen Sohn an seinem Geburtstag, dem 22. November, zu besuchen. Der "I Want Candy"-Interpret hatte angeblich geplant, ihn mit Geschenken zu überhäufen. "Er war wirklich aufgeregt, Prince an seinem Geburtstag zu sehen", erläuterte die Quelle dazu.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

