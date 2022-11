Wie findet Billie Eilishs Bruder Finneas die Jesse-Romanze?

Ob Billie Eilishs (20) großer Bruder Finneas damit einverstanden ist? Mitte Oktober wurden die ersten Liebesgerüchte über die "Happier Than Ever"-Interpretin und den The-Neighbourhood-Frontmann Jesse Rutherford (31) laut – aber aufgrund des Altersunterschieds von etwa zehn Jahren mussten die beiden bereits eine Menge Kritik einstecken. An Halloween schien Billie dann die Beziehung zu ihrem Liebsten offiziell zu machen: Im Netz teilte die Sängerin ein Bild von sich und Jesse. Doch was hält Finneas von Billies Beziehung mit dem rund zehn Jahre älteren Musiker?

Am vergangenen Donnerstag machte Finneas gegenüber E! News deutlich, dass er seine kleine Schwester unterstützt – trotz des großen Altersunterschieds: "Solange sie glücklich ist, bin ich auch glücklich", stellte der 25-Jährige klar. Aber auch Billie und Jesse zeigen sich von der öffentlichen Kritik unbeeindruckt: Nach dem Pic auf Instagram besuchten sie gemeinsam die "Lacma Art+Film"-Gala in Los Angeles und turtelten, was das Zeug hält.

Aber nicht nur für ihre Beziehung musste die 20-Jährige eine Menge Kritik einstecken: Seit dem Beginn ihrer Karriere wird der "Ocean Eyes"-Sängerin vorgeworfen, dass ihre Musik zu düster sei – Billie selbst sieht das ganz anders: "Es war so überraschend, dass die Leute dachten, alles, was ich mache, wäre düster. Ich finde, es ist einfach echt", erklärte sie in dem Podcast "Origins".

Getty Images Finneas O'Connell, Musiker

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im November 2022

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

