Show in Las Vegas: Adele bekommt von Rich Paul Unterstützung

Adele (34) freut sich über wichtige Unterstützung! Die Sängerin überraschte ihre Fans im Juli mit tollen Neuigkeiten: Die Musikerin wird mit einem Programm in Las Vegas auftreten. Nachdem die Show anfangs verschoben wurde, wird die "Hello"-Interpretin am 18. November mit ihrer langersehnten Tour starten. Doch nicht nur die Britin ist voller Vorfreude, auch ihr Liebster Rich Paul (40) steht ihr bereits tatkräftig zur Seite.

Wie HollywoodLife unter anderem berichtete, kann Adele den Start ihrer Show kaum abwarten. Auch ihr Partner soll ihr bei dem großen Projekt beistehen. "Er hat ihr bei den Vorbereitungen zur Seite gestanden und wird auch am Eröffnungswochenende bei ihr sein", verriet ein Insider. Die Anwesenheit des 40-Jährigen soll der Grammy-Preisträgerin dabei eine große Stütze sein: "Das ist fantastisch, denn er ist fantastisch, wenn es darum geht, sie zu beruhigen."

Bereits 2011 verriet die 34-Jährige, dass sie unter Lampenfieber leide. Mittlerweile habe Adele ihre Ängste unter Kontrolle und sei in guter Verfassung. "Sie ist nicht in einer Position, in der sie Rich braucht, um sie zu stützen, sie befindet sich in einer großartigen Position, was die Show und das Leben im Allgemeinen angeht", führte die Quelle weiter aus.

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Rich Paul, Partner von Adele

Getty Images Adele bei einem Konzert im Hyde Park in London, 2022

