Nach Absage: Adele verkündet neue Termine für Vegas-Programm

Fans von Adele Adkins (34) haben großen Grund zur Freude! Die Sängerin sollte eigentlich von Januar bis April ihre Show in Las Vegas spielen – die "Easy on Me"-Intepretin sagte die Tour aber in letzter Sekunde ab und ließ ihre Fans im Unklaren darüber, wann die Ersatztermine stattfinden werden. Diese waren daraufhin ziemlich sauer auf die Musikerin. Nun gibt es aber endlich ein Update: Adeles Show wird im November starten!

Auf Instagram verkündete das Stimmwunder die tollen Neuigkeiten: "Worte können nicht beschreiben, wie begeistert ich bin, die verschobenen Shows endlich ankündigen zu können. Mein Herz war wirklich gebrochen, weil ich sie absagen musste." Adele betonte nochmals, dass die Absage der Tour die richtige Entscheidung gewesen war und bedankte sich bei ihren Fans für deren Geduld.

Aber warum hatte Adele die Tour eigentlich vorerst auf Eis gelegt? Im Januar hatte die 34-Jährige unter Tränen auf Instagram preisgegeben, dass ihre Show noch nicht fertig sei. "Wir haben alles versucht, um sie rechtzeitig fertigzustellen und dass sie gut genug für euch ist", hatte sie damals beteuert.

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Adele, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de