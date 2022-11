Seidig glänzend: Amanda Holden überzeugt in einer sexy Robe

Amanda Holden (51) setzte auf einen seidigen Look. Die Schauspielerin ist vor allem durch ihren Platz am Jurypult von Britain's Got Talent bekannt. Dort bewertete sie unter anderem mit Simon Cowell (63), Alesha Dixon (44) und David Williams verrückte und atemberaubende Talente. Nebenbei beweist sie auf dem roten Teppich immer wieder Stilbewusstsein – auch bei einer Wohltätigkeitsgala zog Amanda in einem ausgefallenen Kleid wieder alle Blicke auf sich.

Gestern Abend fanden in London die Variety Club Showbusiness Awards statt. Auf dem Red Carpet galt ein Großteil der Aufmerksamkeit vor allem Amanda. In petrolfarbener Seide schwebte die 51-Jährige über den Teppich und strahlte dabei von einem Ohr zum anderen. Das asymmetrische Kleid fiel dabei weniger durch ein tiefes Dekolleté, dafür aber durch einen extrem hohen Beinschlitz und eine lange Schleppe auf. Beim Betreten des Veranstaltungsortes brauchte Amanda sogar Hilfe dabei, den Stoff unbeschadet über den Asphalt zu bekommen.

Am selben Abend durfte Amanda sich außerdem über eine zufällige Begegnung freuen. Über Instagram teilte sie ein Foto von sich und ihrer Freundin Naomi Campbell (52). Das Model bildete in ihrem silbern glänzenden Dress ein perfektes Match. "Wenn sie all das sind, von dem du schon vorher wusstest, dass sie es sind", schwärmte sie unter dem Foto.

Getty Images Amanda Holden bei den Variety Club Showbusiness Awards 2022

Instagram / noholdenback Amanda Holden und Naomi Campbell bei den Variety Club Showbusiness Awards 2022

Getty Images Naomi Campbell im November 2022

