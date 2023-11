Riesenklunker: Hat sich Naomi Campbell heimlich verlobt?

Gibt es da etwa jemanden? Naomi Campbell (53) hat ein faszinierendes Liebesleben hinter sich. Das einstige Victoria's Secret-Model war bereits mit Berühmtheiten wie Robert De Niro (80), Leonardo DiCaprio (49) und Flavio Briatore (73) liiert. Mit dem russischen Unternehmer Vladislav Doronin war sie fünf Jahre verheiratet. Die meisten ihrer Beziehungen hielt sie aus der Öffentlichkeit raus. Behält die Schönheit etwa auch einen aktuellen Partner für sich? Bei einem Event wurde sie mit einem auffälligen Klunker gesichtet: Hat sich Naomi etwa heimlich verlobt?

Auf dem Formel 1 Grand Prix in Abu Dhabi zieht sie mit einem beeindruckenden Look alle Blicke auf sich – doch ein bestimmtes Detail sticht den Fans ganz besonders ins Auge: An ihrem linken Ringfinger trägt Naomi einen überdimensionalen Diamantring. Was dieses Schmuckstück über ihren aktuellen Beziehungsstatus aussagt, bleibt unbekannt. Laut Daily Mail habe die Laufstegschönheit bei dem Geburtstag von Rapper Diddy bereits einen ähnlichen Ring an einem anderen Finger getragen.

Im Juni dieses Jahres ist die 53-Jährige zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre 2021 geborene Tochter hat nun einen kleinen Bruder an ihrer Seite. Von ihrem Familienglück sei das Supermodel total überwältigt, verriet ihre Freundin Kimora Lee Simmons (48) im Sommer gegenüber People.

Getty Images Naomi Campbell und Vladislav Doronin Februar 2008

Getty Images Supermodel Naomi Campbell im November 2023

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihrem Sohn

