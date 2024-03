Ergreifend: Amanda Holden gedenkt ihres verstorbenen Sohnes!

Amanda Holden (53) verlor 2011 ihren ungeborenen Sohn – noch im siebten Schwangerschaftsmonat verstarb Theo im Mutterleib. Am Muttertag, der in Großbritannien am vierten Fastensonntag gefeiert wird, erinnert die britische TV-Persönlichkeit via Instagram an ihren verstorbenen Sohn. Amanda veröffentlicht eine Reihe von Schnappschüssen: Während der Großteil der Fotos sie mit ihren beiden Töchtern sowie ihrer Mutter zeigt, sieht man auf einem Schwarz-Weiß-Foto die Fußabdrücke von Theo. "Eine Mama zu sein, ist das größte Privileg meines Lebens. Meine Mama immer noch zu haben ist wunderbar. […] Hinter jeder Familie steht immer eine Geschichte von Liebe und Verlust", kommentiert Amanda den emotionalen Post.

Die Instagram-Community der 53-Jährigen reagiert ergriffen auf den privaten Einblick. "Die Fußabdrücke von Theo haben mich traurig gemacht und mir Tränen in die Augen getrieben. Eine Entschädigung, wenn ich das so nennen darf, ist, dass du zwei wunderschöne Töchter hast, auf die du sehr stolz sein kannst", lautet ein Kommentar. "Ich sitze neben meinem Einjährigen und fühle mich gesegnet, aber ich trage auch die Erinnerung an meine unerklärte Totgeburt in meinem Herzen", gesteht eine andere Userin.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Amanda im Netz an ihren verstorbenen Sohn erinnert. Vor wenigen Wochen veröffentlichte sie in ihrer Instagram-Story ein Foto einer brennenden Kerze. "Du wärst jetzt ein Teenager geworden...", ergänzt sie den traurigen Post und fügt den Namen ihres Sohnes noch als Hashtag hinzu.

Instagram / noholdenback Die Fußabdrücke von Amanda Holdens Sohn Theo

Getty Images Amanda Holden beim "Britain's Got Talent"-Photocall 2024

