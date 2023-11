Familienzuwachs: Naomi Campbell gratuliert Paris Hilton

Sie freut sich für die frischgebackene Mutter. In Paris Hiltons (42) Leben hat sich einiges getan: Anfang des Jahres hatte das It-Girl verkündet, dass es mithilfe einer Leihmutter Mama eines Sohns geworden ist. Rund elf Monate später folgte eine süße Überraschung – die Hotelerbin bekam eine Tochter und ist somit Zweifachmama. Zur Geburt ihres zweiten Kindes bekommt Paris von Naomi Campbell (53) jetzt höchstpersönlich Glückwünsche.

Unter dem Instagram-Post der 42-Jährigen fanden sich zahlreiche Gratulationen, darunter auch eine des Models. "Herzlichen Glückwunsch Paris und willkommen London", schrieb Naomi unter Paris' Beitrag. Die Blondine freute sich über diese Worte und antwortete "Danke, meine Liebe. Ich bin so dankbar für mein kleines Mädchen."

Damit ist Paris und ihrem Ehemann Carter Reum zum zweiten Mal in Folge gelungen, die Baby-Neuigkeiten unter Verschluss zu halten. Und das, obwohl der Unternehmer bereits die erste Schwangerschaft nicht geheim halten wollte. "Ich wollte es zuerst meiner Familie sagen und sie wollte das Geheimnis für sich behalten", verriet Carter in ihrer Show "Paris in Love".

Anzeige

Instagram / parishilton Outfit von Paris Hiltons Tochter

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell und Paris Hilton bei der Fashion Week, 2004

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de