Purer Glamour: Diese Stars rocken den Formel-1-Grand-Prix

Starauflauf bei der Formel 1! Das Rennsport-Spektakel gastiert aktuell in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort kämpfen die Sportler beim letzten Rennen des Jahres um den Großen Preis von Abu Dhabi. Aber nicht nur die Sportler werden für den Wettbewerb in den Wüstenstaat gelockt, sondern auch zahlreiche Promis verfolgen das Rennen. Neben Orlando Bloom (46) und Chris Hemsworth (40) sorgt auch royaler Besuch für Glamour!

Schauspieler Orlando traut sich zusammen mit Geri Halliwell (51) und Naomi Campbell (53) ganz nah an die Rennstrecke heran. Wie Us Weekly berichtet, verfolgen sie den Wettbewerb aus der Box von Red Bull. Geris Mann Christian Horner (50) ist nämlich ehemaliger Formel-1-Pilot und derzeitiger Teamchef des Red-Bull-Rennstalls. Den königlichen Touch bringt Prinzessin Eugenie (33) mit. Die Enkelin der Queen (✝96) besucht das Event zusammen mit ihrem Mann Jack Brooksbank (37). Auf Tuchfühlung mit den Rennfahrern geht auch Chris Hemsworth. Ihm scheint das Event wohl richtig Spaß zu machen: Der Hollywoodstar macht Selfies und grinst über das ganze Gesicht.

Chris reiste wohl aber nicht allein nach Abu Dhabi. Seine beiden Brüder Liam (33) und Luke (43) sollen auch dabei gewesen sein. Dabei kam es laut Daily Mail zu einem seltenen Anblick, denn Liam war in Begleitung seiner Freundin Gabriella Brooks (25). Die beiden zeigen sich nur ab und zu zusammen. Vor dem Rennen posierten sie wohl gemeinsam mit seinen Geschwistern für Fotos.

Getty Images Christian Horner, Geri Halliwell und Orlando Bloom beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi, November 2023

Beata Zawrzel / ZUMA Press Wire Chris Hemsworth beim Grand Prix in Abu Dhabi 2023

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth und Gabriella Brooks

